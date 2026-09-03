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Пассажир госпитализирован после ночного ДТП с КамАЗами под Орлом

Пассажир госпитализирован после ночного ДТП с КамАЗами под Орлом

В ДТП с двумя большегрузами под Орлом травмирован пассажир. На трассе в Должанском районе минувшей ночью столкнулись два большегруза — в результате аварии пострадал молодой пассажир.

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