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Диетолог Соломатина предупредила о вероятности летального исхода при полном отказе от сахара

Диетолог Соломатина предупредила о вероятности летального исхода при полном отказе от сахара

В сладком содержится глюкоза, которая имеет большое значение для работы организма.Сегодня все больше людей стремятся ограничить употребление сладкого, либо следуя новомодным тенденциям, либо стремясь снизить вес.

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