Диетолог Соломатина предупредила о вероятности летального исхода при полном отказе от сахара

В сладком содержится глюкоза, которая имеет большое значение для работы организма.Сегодня все больше людей стремятся ограничить употребление сладкого, либо следуя новомодным тенденциям, либо стремясь снизить вес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии