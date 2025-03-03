Друзья актера, работавшего над ролью Артура Моргана в RDR 2, думали, что он лжет, и на самом деле безработныйRed Dead Redemption 2 стала таким большим хитом для Rockstar, что она каким-то образом раскрутила актера, сыгравшего главного героя.
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