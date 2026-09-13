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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о буллитах до матча: «Почему в НХЛ не меняют правила? Почему мы каждый год это делаем? Надо вернуть тот хоккей, который был в оригинале»

Главный тренер « Автомобилиста »  Алексей Кудашов высказался об изменении правил в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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