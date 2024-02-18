Начинающий писатель из Егорьевска подарил свои книги тверской библиотеке

Молодой начинающий писатель Андрей Шалыгин из города Егорьевска передал тверской Центральной городской библиотеке имени Герцена по два экземпляра своих книг «1001 афоризм инженера Шалыгина» (16+) и «Детские рассказы» (6+).
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