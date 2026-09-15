Успеть в кружок, секцию и школу: в РФ разрешат оплатить автошколу из маткапитала

В Госдуме прозвучала инициатива, которая касается семей с детьми и их мобильности. Депутат Игорь Антропенко, представляющий «Единую Россию», заявил, что оплату обучения в автошколе стоит разрешить за счет средств материнского, то есть семейного, капитала – для женщин с детьми и отцов-одиночек.