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Губернатор Богомаз: система ПВО над Брянской областью за ночь сбила три БПЛА

Губернатор Богомаз: система ПВО над Брянской областью за ночь сбила три БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 20 февраля, утром сообщил, что за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны Министерства обороны России над регионом сбыты три украинских беспилотных летательных аппарата.

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