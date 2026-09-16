В опеке всё знали, но думали, что пронесёт? Мама убитого мигрантом школьника вышла на связь. Новые детали

Автор: Редакция Новоросинформ Органы опеки в ХМАО знали, что несовершеннолетний мигрант разыскивается за убийство отца, и все же помогли устроить его в школу, где он жестоко убил одноклассника? Ошеломляющий факт обнародовала мать погибшего подростка.