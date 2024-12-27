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Царьград

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Расследование смерти экс-президента Суринама: загадочное возвращение тела

Расследование смерти экс-президента Суринама: загадочное возвращение тела

В Суринаме полиция расследует смерть бывшего президента Дези Боутерсе. Тело экс-лидера, ранее осужденного за убийства политических оппонентов, обнаружено в столице.

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