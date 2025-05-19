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Guardian: Стубб попытался убедить Трампа, что Россия — не великая держава

Guardian: Стубб попытался убедить Трампа, что Россия — не великая держава

Лидер Финляндии Александр Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его, что Россия не является великой державой.

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Комментарии
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Валерий Путря
&quot;стубб&quot; в одном из свободных  переводов с финского,  означает - окурок. И вот это чучело, с мордой лица и мозгом недоделанного Буратино, из страны, которую Трамп вряд ли сразу найдет на карте, возомнило себя великим экономистом и политологом. Это чмо не может ничего поделать с разваливающейся экономикой и падающим уровнем жизни в своей хуторской стране, по размерам чуть больше Челябинской области, а ведь пытается что-то хрюкать про экономику России. Мое мнение, - Трамп забыл о содержании беседы с этим пигмеем на второй минуте после окончания разговора.
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