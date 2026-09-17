Пашинян учит русский язык. И дело тут не в скрытых смыслах — всё гораздо проще

Никол Пашинян не согласился с предложением министра труда Армении учить всех чиновников английскому языку "для международных коммуникаций", заявив, что сам ходит на уроки русского.
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