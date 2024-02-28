Все обстоятельства установлены: расследование теракта на Крымском мосту подходит к концу

Все обстоятельства установлены: расследование теракта на Крымском мосту подходит к концуЗавершается расследование дела по факту террористического акта на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года.
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