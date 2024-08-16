Эксперты оценили потери российских видеоблогеров из-за отключения Google AdSense

Сервис Google AdSense полностью прекращает работу с собственниками каналов YouTube из РФ, и компания Google Payments отключает всех существующих пользователей из российского региона, а также удаляет из базы данных сервиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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