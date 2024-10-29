ВМС США извинились за разбойничий набег на Аляску

Дмитрий Гурин

Мы еще не припомнили штатникам науськивание индейцев Ситка во главе с тойоном Котлеаном на крепость Новоархангельск...... может напомнить вместе с Испанцами с которыми США развязала войну потопив свой старый броненосец "Мэйн" и с Мексиканцами за "освободительную" войну штатов за хорошие и плодородные земли Калифорнии?