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ВМС США извинились за разбойничий набег на Аляску

ВМС США извинились за разбойничий набег на Аляску

Деревня Ангун на юго-востоке Аляски была сожжена и разграблена американскими морпехами.Военно-морские силы США спустя 142 года попросили прощения за атаку на деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Мы еще не припомнили штатникам науськивание индейцев Ситка во главе с тойоном Котлеаном на крепость Новоархангельск...... может напомнить вместе с Испанцами с которыми США развязала войну потопив свой старый броненосец &quot;Мэйн&quot; и с Мексиканцами за &quot;освободительную&quot; войну штатов за хорошие и плодородные земли Калифорнии?
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