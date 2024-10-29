Деревня Ангун на юго-востоке Аляски была сожжена и разграблена американскими морпехами.Военно-морские силы США спустя 142 года попросили прощения за атаку на деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press.
ВМС США извинились за разбойничий набег на Аляску
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Мы еще не припомнили штатникам науськивание индейцев Ситка во главе с тойоном Котлеаном на крепость Новоархангельск...... может напомнить вместе с Испанцами с которыми США развязала войну потопив свой старый броненосец "Мэйн" и с Мексиканцами за "освободительную" войну штатов за хорошие и плодородные земли Калифорнии?
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