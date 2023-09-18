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Девон Акун-Перселл о лидерской роли в «Локо»: «Я на это способен и именно этим намерен заниматься весь сезон»

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ, а также заявил, что готов быть лидером команды в новом сезоне.

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