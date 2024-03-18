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10 малоизвестных фактов о Римской империи, которые доказывают что она была весьма прогрессивной

10 малоизвестных фактов о Римской империи, которые доказывают что она была весьма прогрессивной

По современным меркам жизнь в древнем Риме была просто ужасной. Повсюду процветало рабство, здравоохранение было очень примитивным, а если человек был бедным, то для него единственным способом выхода на пенсию с какими-то сбережениями являлись 20 лет военной службы.

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