10 малоизвестных фактов о Римской империи, которые доказывают что она была весьма прогрессивной

По современным меркам жизнь в древнем Риме была просто ужасной. Повсюду процветало рабство, здравоохранение было очень примитивным, а если человек был бедным, то для него единственным способом выхода на пенсию с какими-то сбережениями являлись 20 лет военной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии