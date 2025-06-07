Труганини: Жизнь и смерть последней из аборигенов Тасмании

Труганини Исчезновение аборигенов Тасмании тесно связано с освоением Австралии европейцами. С наступлением колониальной эпохи некоторые аборигены были убиты, некоторые стали рабами, а многие умерли от болезней, завезенных цивилизованными людьми из-за рубежа.
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