В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введён в Пятигорске после взрыва газа в девятиэтажном многоквартирном доме, в результате которого один человек погиб и ещё трое пострадали, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
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