В Курской области боррелиозом заболели 48 человек

В Курской области каждый пятый исследованный клещ оказался носителем патогенных бактерий, число пострадавших от укусов превысило 1,8 тысячи человек.
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