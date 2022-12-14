Джо Маззулла: «Матчи выигрываются и проигрываются не в четвертой четверти или овертайме»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла после победы над «Лейкерс» (122:118 ОТ) заявил, что ключевым отрезком в матче НБА является конец третьей четверти и начало четвертой, и что его команде необходимо сосредоточиться на этом отрезке.