Джо Маззулла: «Матчи выигрываются и проигрываются не в четвертой четверти или овертайме»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла после победы над «Лейкерс» (122:118 ОТ) заявил, что ключевым отрезком в матче НБА является конец третьей четверти и начало четвертой, и что его команде необходимо сосредоточиться на этом отрезке.
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