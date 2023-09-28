Позывной «Берсерк»: судьба лучшего спецназовца СССР

В то время, когда его друзья, знакомые и даже его собственная жена считали Виктора Ивановича Блинова скромным слесарем на заводе ЗиЛ, Виктор Иванович Блинов слыл грозой террористов, бесстрашным бойцом спецподразделения «Альфа» по прозвищу «Берсерк».
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