FT: на Украине расследует утечку проекта сделки с США с помощью детектора лжи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил поручил службе внутренней безопасности страны провести расследование утечки последнего проекта соглашения с США по украинским ресурсам, в том числе с использованием "детектора лжи".
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