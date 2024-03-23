😢 В Ялте к стихийному мемориалу в память о жертвах в «Крокус сити холле» несут мягкие игрушки, цветы, плакаты Возле мемориала горят блиндажные свечи.
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😢 В Ялте к стихийному мемориалу в память о жертвах в «Крокус сити холле» несут мягкие игрушки, цветы, плакаты Возле мемориала горят блиндажные свечи.