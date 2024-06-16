В МИД Швейцарии не видят проблем с участием Путина в конференции по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что не видит проблем с участием президента России Владимира Путина в конференции по Украине в случае ее возможного проведения на территории конфедерации, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).
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