Металлургия прошлого. Часть II Храм Рождества Христова Здравствуйте, дорогие друзья! В этой статье, продолжаем разговор про металлургический комбинат в селе Истье, Рязанской области.
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