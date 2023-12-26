В Петербурге начали сносить Ленинградский дворец молодежи

В Санкт-Петербурге приступили к демонтажу Ленинградского дворца молодежи на Песочной набережной. На освободившемся участке планируется возведение жилого комплекса с переменной этажностью – от 3 до 11 этажей, включая два подземных уровня, общей высотой 33 метра.
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