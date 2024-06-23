Самодельная зенитная установка состоящая из спарки пулемётов ПКТ на шасси мотовездехода Desertcross 1000-3 у десантников 56-го десантно-штурмового полка ВДВ на Ореховском направлении.
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Самодельная зенитная установка состоящая из спарки пулемётов ПКТ на шасси мотовездехода Desertcross 1000-3 у десантников 56-го десантно-штурмового полка ВДВ на Ореховском направлении.
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