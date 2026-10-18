Mercedes-Benz представил кроссоверную версию электрического AMG GT 4-Door — новый AMG GT SUV. Мощности ему хватит, чтобы доставить покупки домой с совершенно избыточной скоростью, но, пожалуй, самый впечатляющий трюк этот тяжелый электромобиль демонстрирует даже на стоянке: по заявлению.
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