Mercedes-Benz представил кроссоверную версию электрического AMG GT 4-Door — новый AMG GT SUV. Мощности ему хватит, чтобы доставить покупки домой с совершенно избыточной скоростью, но, пожалуй, самый впечатляющий трюк этот тяжелый электромобиль демонстрирует даже на стоянке: по заявлению.