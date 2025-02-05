Приговор осужденному за участие в ИГ захватчику российского СИЗО признали законным

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в виде 20 лет лишения свободы Малику Гандалоеву (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшему в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, за участие в «Исламском государстве» (запрещенная в РФ террористическая организация).