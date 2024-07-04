Юрию Очневу — 90!

Юрий Георгиевич проработал в качестве тренера в московском «Динамо» в общей сложности десять лет и за это время завоевал множество значимых трофеев: в 1976 году стал обладателем Кубка СССР, в 1990-м — чемпионом СССР, в 1996-м — обладателем Кубка МХЛ, а в 2000-м — чемпионом России.