Лиза Виттоцци: «На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой. Сокращение дистанции мне не кажется полезным»

19 января биатлонистки пробегут укороченную индивидуальную гонку. «На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой, но придется это сделать, и мы это сделаем, даже если я, честно говоря, предпочла бы обычную индивидуальную гонку, которая является одной из исторических гонок биатлона.