Калужанам напомнили о запрете купания в фонтанах

Городское хозяйство Калуги напоминает жителям и гостям города о том, что фонтаны являются украшением и купаться в них категорически запрещеноГородское хозяйство Калуги напоминает жителям и гостям города о том, что фонтаны являются украшением и купаться в них категорически запрещено.
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