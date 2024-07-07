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Калужские новости

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Калужанам напомнили о запрете купания в фонтанах

Калужанам напомнили о запрете купания в фонтанах

Городское хозяйство Калуги напоминает жителям и гостям города о том, что фонтаны являются украшением и купаться в них категорически запрещеноГородское хозяйство Калуги напоминает жителям и гостям города о том, что фонтаны являются украшением и купаться в них категорически запрещено.

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