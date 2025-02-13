В РАН доказали, что кишечная бактерия F.prausnitzii является маркером депрессии

В лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН изучили кишечную микробиоту пациентов с депрессией и выявили бактерию, которая может стать биомаркером для определения депрессивного расстройства.
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