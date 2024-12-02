Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?

Шольц передал Путину послание из Киева: поддержка Украины Германией не ослабеет Военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет и будет продолжаться до завершения российско-украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии