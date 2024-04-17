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«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, Хави ругает судью, «Боруссия» прошла «Атлетико», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Овечкин в плей-офф, Леброн, Карри и Дюрэнт поедут на ОИ и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив «Барселону» в гостях – 4:1! Каталонцы играли сначала без удаленного Рональда Араухо, а потом остались и без Хави, который получил красную за реакцию на решения судьи.

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