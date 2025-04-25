Габен продолжает совершенствовать Steam — теперь разработчики будут указыват...

Габен продолжает совершенствовать Steam — теперь разработчики будут указывать важные функции игр заранееValve анонсировала новые функции в Steam, позволяющие игрокам заранее узнавать о поддержке настроек доступности в играх.
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