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Пушков раскрыл, что произошло на саммите НАТО: "Последствия серьезнее"

Пушков раскрыл, что произошло на саммите НАТО: "Последствия серьезнее"

Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оставил комментарий по поводу выступления президента США Джо Байдена на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

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