Выживший пилот раскрыл детали авиакатастрофы Falcon в Афганистане

Самолёт не разбился, его посадили на пике горы.Pr Scr ria.ru--> Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане лётчик Аркадий Грачев по возвращению в Москву рассказал, что самолёт удалось посадить «в результате грамотных действий» пилотов.