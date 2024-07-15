Провёл под песками более пяти тысяч лет: Что нашли археологи в Перу

Археологи обнаружили под песчаной дюной в Перу руины церемониального храма возрастом 5000 лет. Храм, расположенный в районе Зана на северо-западе Перу, является частью археологического комплекса Лос-Паредонес, говорится в сообщении Министерства культуры Перу.
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