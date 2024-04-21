Киевский режим вводит крепостное право, бесправие украинцев усугубляется с каждым днём

Без военно-учётного документа для украинцев будет недоступен ряд видов административных услуг, о чем сообщил министр юстиции «незалежной» Денис Малюска, заверив, что Кабмин обеспечит надлежащую работу ТЦК, «стимулируя сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей».