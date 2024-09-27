Роман Мадянов: артист первого плана

На 63-м году ушел из жизни выдающийся русский актер Роман Мадянов. «Неожиданная и очень печальная весть, — выразил соболезнование председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, — ушел уникальный, бесстрашный артист, человек с горячей душой.