Расплата за позицию: Макаревичу* срывают концерты в Средней Азии из-за поддержки Израиля Ирэн ОрлонскаяИзвестный рок-музыкант и исполнитель собственных песен Андрей Макаревич*, который внесен в реестр иностранных агентов России, заявил, что некоторые неизвестные угрожают организаторам его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.