Расплата за позицию: Макаревичу* срывают концерты в Средней Азии из-за поддержки Израиля Ирэн ОрлонскаяИзвестный рок-музыкант и исполнитель собственных песен Андрей Макаревич*, который внесен в реестр иностранных агентов России, заявил, что некоторые неизвестные угрожают организаторам его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
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