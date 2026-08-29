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Газета.ру

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Актер Фокс заявил, что дочь спасла его от инсульта

Актер Фокс заявил, что дочь спасла его от инсульта

Звезда фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокс раскрыл, кто спас ему жизнь в 2023 году. Воспоминаниями о трудном периоде он поделился в подкасте Кеке Палмер.

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