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«Выжившие воевать больше не хотят!» Дерзкий маневр русских в ДНР обратил боевиков в бегство. Прорыв ВСУ под Сумами сорван

«Выжившие воевать больше не хотят!» Дерзкий маневр русских в ДНР обратил боевиков в бегство. Прорыв ВСУ под Сумами сорван

ИноСМИ, Россия Без шансов на «перемогу» Боевики не оставляют попыток совершить еще один прорыв на «старую» территорию России в районе белгородского приграничья.

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