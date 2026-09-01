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Пуговка из «Папиных дочек» вышла замуж… и тут же развелась: что известно о тайном муже Екатерины Старшовой

Пуговка из «Папиных дочек» вышла замуж… и тут же развелась: что известно о тайном муже Екатерины Старшовой

Поклонники актрисы шокированы новостью о свадьбе Кадр из сериала «Папины дочки»Екатерина Старшова, знакомая многим по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», ошарашила поклонников новостью о своей тайной свадьбе.

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