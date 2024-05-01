Мадрид (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Алькарасом, Фриц – с Серундоло

Даниил Медведев встретится с Иржи Лехечкой. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 5 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт 1/4 финала Андрей Рублев (Россия) Карлос Алькарас (Испания) Дата проведения 1 мая, 17.
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