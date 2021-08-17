Обухов переулок

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  • Александр Григоров
    врет все ...неинтересноЯ гражданка Росси...
  • Татьяна Браун
    Тоже на это обратила внимание.Я гражданка Росси...
  • Вадим Белов
    Я не понимаю, а почему в статье за все "медицинские процедуры и обучения" не платит предприятие, где работает его раб...Я гражданка Росси...

Я гражданка России. Почему я должна платить за право работать в собственной стране?

Я гражданка России. Почему я должна платить за право работать в собственной стране?

Фото автора Добрый день. В очередной раз хочу поднять проблему непрерывного медицинского образования и медосмотров.

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вячеслав харченко
Ну, так ведь, если доктор сыт, так и больному легче, уже азбучная истина в "обновленной" России.
Татьяна Браун
Не дай Бог попасть к такому специалисту. Зачем ей учиться. Она ведь в короне на троне
Вадим Белов
Я не понимаю, а почему в статье за все "медицинские процедуры и обучения" не платит предприятие, где работает его работник. Я прохожу медосмотр за счёт своего предприятия. Неужели собственник предприятия не заинтересован в своих кадрах?
Татьяна Браун
Тоже на это обратила внимание.
Александр Григоров
врет все ...неинтересно

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