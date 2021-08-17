Я гражданка России. Почему я должна платить за право работать в собственной стране?

Андрей СмирновРаботаЯ гражданка России. Почему я должна платить за право работать в собственной стране? Фото автора Добрый день. В очередной раз хочу поднять проблему непрерывного медицинского образования и медосмотров.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоНу, так ведь, если доктор сыт, так и больному легче, уже азбучная истина в "обновленной" России.Татьяна БраунНе дай Бог попасть к такому специалисту. Зачем ей учиться. Она ведь в короне на тронеВБВадим БеловЯ не понимаю, а почему в статье за все "медицинские процедуры и обучения" не платит предприятие, где работает его работник. Я прохожу медосмотр за счёт своего предприятия. Неужели собственник предприятия не заинтересован в своих кадрах?Татьяна БраунТоже на это обратила внимание.Александр Григоровврет все ...неинтересноКомментировать
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