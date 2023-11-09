КБП: высокоточный снаряд "Краснополь" продолжат модернизировать

Работники Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") продолжают работу над модернизацией высокоточного снаряда "Краснополь", новая версия которого была применена на Украине.