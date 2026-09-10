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Пятый канал

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СВР заявила о планах Еврокомиссии по изгнания украинских беженцев

СВР заявила о планах Еврокомиссии по изгнания украинских беженцев

Еврокомиссия ориентировала правительства стран Евросоюза на разработку механизмов возвращения на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев.

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