Американский сенатор-демократ призвал Meta и Google усилить антироссийскую цензуру в Молдове

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США, представитель Демократической партии Бен Кардин обратился к Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) и Google Alphabet с призывом усилить «меры по борьбе с дезинформацией» в Молдове в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».